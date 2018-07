Breivik tinha planos ainda mais amplos, diz advogado

OSLO - O autor confesso do duplo atentado na Noruega, Anders Behring Breivik, tinha planos ainda mais amplos que iam além dos ataques perpetrados contra o distrito governamental de Oslo e a ilha de Utoeya, assegurou nesta sexta-feira, 29, seu advogado, Geir Lippestad, ao diário "Aftenposten".

"Nessa sexta-feira, (Breivik) tinha ainda mais planos de diversas dimensões", disse Lippestad. "Nesse dia ocorreram coisas que não posso comentar. Como consequência, tudo se desenvolveu de forma diferente ao que ele tinha imaginado".

Entre os planos de Breivik, ultradireitista próximo a fundamentalistas cristãos e islamofóbico, o advogado apontou bombas em outros dois edifícios.

Breivik será interrogado novamente nesta sexta-feira pela polícia acerca dos novos dados apresentados pelas investigações em curso, informaram fontes policiais.

A instrução de seu processo se prevê complexa, e o objetivo da promotoria é que responda por cada uma de suas vítimas, os oito falecidos no atentado com carro-bomba no complexo governamental e os 68 mortos no acampamento da juventude trabalhista da Noruega (AUF) na ilha de Utoeya, a 40 quilômetros da capital.