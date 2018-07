Brics pedem negociação em crise síria

Em encontro na sede da ONU, ministros de Relações Exteriores do grupo ainda repudiaram ações militares contra o Irã, acusado pelos EUA de desenvolver um programa nuclear com objetivos bélicos.

O documento destaca a "preocupação" com a "escalada da violência" e a "deterioração da segurança da situação na Síria, numa crítica ao governo de Bashar Assad e também à oposição armada. Na nota, os Brics "condenam" as violações de direitos humanos no conflito sírio.