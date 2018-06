Brigitte Bardot pede a amantes dos animais que não votem em Macron

PARIS - A atriz francesa Brigitte Bardot, de 82 anos, pediu nesta terça-feira, 2, aos amantes dos animais para que não votem no centrista Emmanuel Macron no segundo turno das eleições presidenciais na França, alegando que seu programa não apresenta nenhuma possível melhoria para a vida deles.

"(O projeto de Macron) é mortal, escandaloso e desesperador" para os animais, disse a atriz francesa em uma mensagem publicada no Twitter. "O desprezo que mostra diante do sofrimento animal resume seu falta total de empatia (com a causa)", acrescentou Bardot, para quem esse mesmo traço da personalidade do ex-banqueiro e ex-ministro do governo socialista de François Hollande se reflete "na frieza de seu olhar".

Símbolo sexual em sua juventude e hoje mais conhecida como defensora dos animais, Bardot denunciou também que apesar do aumento dos escândalos, Macron está com pecuaristas e caçadores "contra as associações de defesa dos animais que lutam com dificuldade contra grupos de pressão que parecem ter um poder total sobre esse candidato".

"Convido os que amam e respeitam os animais a não votar em Macron", disse a presidente da fundação batizada com seu nome e com a qual há décadas milita a favor da causa animal. / EFE