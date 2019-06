Britânico arremessa milk-shake em líder político e é condenado a multa

LONDRES - Paul Crowther, de 32 anos, que jogou um milk-shake no líder nacionalista britânico Nigel Farage, foi condenado a 150 horas de serviço comunitário e a pagar US$ 400 ao político. O valor cobrado serviria para pagar a taxa de limpeza do terno de Farage, além de um microfone que ele utilizava.

O incidente ocorreu no mês passado, em Newcastle, onde Farage tentava reunir apoio para o recém-criado Partido do Brexit, antes das eleições do Parlamento Europeu.

Farage, uma figura controvertida no Reino Unido, defende a saída do país da União Europeia sem acordo, caso seja necessário. Pela acusação, Crowther poderia ter recebido uma pena máxima de 6 meses de prisão.

Alguns amigos de Crowther disseram que foi ele quem saiu perdendo, ao desperdiçar um milk-shake comprado por 5,25 libras (cerca de R$ 25) em uma lanchonete da cidade. Em uma vaquinha na internet, eles arrecadaram 1,7 mil libras (R$ 8,2 mil) para que Crowther pudesse receber de volta o dinheiro do milk-shake. / NYT