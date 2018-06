Britânico de origem somali é preso em Nairóbi após ataque em shopping

Um cidadão britânico foi preso em Nairóbi dias depois do atentado que deixou 72 mortos em um shopping de luxo da capital queniana. Segundo a secretaria do Exterior da Grã_Bretanha, o suspeito não é de interesse significativo" para a investigação do ataque, mas não forneceu mais detalhes.

De acordo com o jornal Daily Mail, o britânico de 35 anos de origem somali foi preso no aeroporto Jomo Kenyatta, de Nairóbi, ao tentar deixar o Quênia em um voo da Turkish Airlines.

Um porta-voz da chancelaria britânica não quis comentar a reportagem. Informou apenas que as autoridades britânicas tinham conhecimento da prisão de um britânico na capital do Quênia e estavam de prontidão para prestar assistência consular.

Uma fonte de uma unidade antiterrorismo da polícia queniana também disse à Reuters que um cidadão britânico de origem somali foi detido no aeroporto de Nairóbi e estava sendo interrogado. Ele não deu mais detalhes.

O jornal Daily Mail informou que o homem despertou atenção no aeroporto por estar com a face machucada, usar óculos escuros e se comportar de modo suspeito.

De acordo com o jornal, uma autoridade queniana informou que o passaporte do britânico pareceu ser autêntico e continha um visto queniano, embora não houvesse carimbo indicando quando ou como ele entrou no país.

O jornal também disse que o homem alegou no interrogatório que suas lesões faciais aconteceram durante uma recente visita à Somália. O Quênia deu início nesta na quarta-feira a três dias de luto nacional pelas vítimas do ataque ao shopping Westgate. / REUTERS