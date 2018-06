Britânico pedirá explicações sobre retenção de Miranda

Keith Vaz disse que quer saber a razão pela qual a polícia abordou Miranda. Segundo o parlamentar, é preciso esclarecer os fatos rapidamente. "Agora você tem uma queixa de Greenwald e do governo brasileiro. Eles realmente disseram que estão preocupados com o uso da legislação de combate ao terrorismo para algo que não parece estar relacionado com o terrorismo."

Glenn Greenwald é um dos jornalistas para os quais o ex-agente dos EUA Edward Snowden revelou documentos secretos sobre espionagem cibernética praticada pelos Estados Unidos, incluindo a governos de países parceiros.

O celular, o laptop e os cartões de memória do brasileiro foram confiscado, segundo Greenwald. Miranda foi detido durante uma viagem ao Brasil depois de visitar a Alemanha, onde ele se encontrou com Laura Poitras, um cineasta norte-americana que já havia trabalhado com Greenwald na reportagem sobre a Agência de Segurança Nacional, dos EUA. O jornal The Guardian informou que pagou pelos voos de Miranda, mas não deu mais detalhes sobre a sua participação.

Vaz afirmou que era "extraordinário" o fato de a polícia ter conhecimento de que Miranda era o parceiro de Greenwald, e que as autoridades tinham como alvo parceiros de pessoas envolvidas no caso de Edward Snowden.

"Tendo em mente que deter alguém nestas circunstâncias é uma nova utilização da legislação de combate ao terrorismo, eu certamente estou interessado em saber, por isso vou escrever para a polícia para pedir justificativas pelo uso desta legislação. Eles podem ter uma explicação perfeitamente razoável", disse Vaz.

O parlamentar do Partido Trabalhista Tom Watson questionou se os ministros do Ministério do Interior tinha sido avisados sobre o caso e descreveu a prisão como algo "vergonhoso para o governo". Segundo Watson, há o perigo de que este tipo de serviço de inteligência viole seus limites. "Eles estão claramente tentando intimidar Glenn Greenwald. E isso é um ataque ao jornalismo", disse à BBC.

O governo brasileiro classificou a retenção como "medida injustificável".

"Trata-se de medida injustificável por envolver indivíduo contra quem não pesam quaisquer acusações que possam legitimar o uso de referida legislação [de combate ao terrorismo]", divulgou por meio de nota o Itamaraty. O órgão informou, ainda, que o governo manifesta "grave preocupação" e espera "que incidentes como o registrado hoje com o cidadão brasileiro não se repitam".

