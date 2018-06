Britânicos aproveitam para casar em última data 'cabalística' do século

Cartórios ao redor da Grã-Bretanha registraram um aumento do número de casais em busca da data desta quarta-feira, 12/12/12, para se casarem. A combinação dos mesmos algarismos para dia, mês e ano, que ocorrerá hoje pela última vez neste século, é vista por alguns como um raro evento de significado "místico" e que pode trazer boa sorte.

Somente no distrito de Gretna, no sul da Escócia, 51 cerimônias estão marcadas - um número 25 vezes maior do que no mesmo dia 12 de dezembro do ano passado.

Em Gloucestershire, no oeste da Inglaterra, haverá 12 casamentos. Numa quarta-feira normal, em média a cidade registra apenas uma cerimônia do tipo.

Em Barnet, no norte de Londres, 14 pessoas já se casaram -quase três vezes mais do que o normal.

E para um dos casais, a data tinha algo ainda mais especial: uma sequência de eventos relacionados ao número 12.

Joeh Chan, de 24 anos, e Ginny Chan, de 20 anos, de Barnet, optaram por trocar os votos às 12h GMT do dia 12/12/12.

"Nos conhecemos no dia 12 de dezembro quatro anos atrás em uma festa de um amigo", disse o noivo, que pediu a mãe da namorada em casamento no aniversário dela, no dia 12 de outubro.

Ele acrescentou que tinha feito planos de pedir a mão da moça no dia 12/12 do ano passado, mas Ginny ficou doente, e aí ele teve que esperar mais um ano pela data preferida. "O número 12 tem me dado muita sorte", diz.

"Agora ele não tem desculpa para esquecer a data", responde a noiva.

'Atração matemática'

Barbara Aves, de 65 anos, e David Donno, de 67 anos, serão um dos seis casais trocando alianças em Havering, no nordeste de Londres.

Eles também optaram por se casar às 12h GMT.

Barbara e David se casaram com diferentes pessoas com apenas uma semana de intervalo em 1969 e muito tempo depois ficaram viúvos. Sete anos atrás os dois se conheceram e agora resolveram oficializar a união numa data especial, mais pelos acontecimentos do ano do que pelo fator "cabalístico".

Funcionária pública aposentada, Barbara diz que a data foi escolhida pelo fato de 2012 ter sido um ano "memorável", tanto com as Olimpíadas de Londres como o Jubileu de Diamante da rainha Elizabeth 2ª.

Para Marcus du Sautoy, professor de Matemática na Universidade de Oxford e presidente da Associação Matemática britânica, o "frenesi" provocado pela data mostra que as pessoas têm uma "mente matemática".

"Elas se sentem atraídas por essas datas porque veem um padrão. Embora pareça trivial que as pessoas se interessem por esta data, na verdade é uma maneira muito forte de olhar para o mundo. Eu acho que é menos trivial do que parece", avalia.

O dia 9/9/09 também registrou uma alta procura de casais no país, sobretudo aqueles que trabalham nos serviços de emergência, já que na Grã-Bretanha o número 999 é usado para chamar bombeiros, polícia e ambulâncias.