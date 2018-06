Britânicos e romenos são retirados de Gaza

O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, William Hague, disse que os britânicos deixaram Gaza na noite de domingo, passando por Israel e chegando até a Jordânia. O Ministério de Relações Exteriores da Romênia informou que seus cidadãos chegaram numa base aérea ao norte de Bucareste nesta segunda-feira, vindos de Amã, na Jordânia, a bordo de um avião miliar enviado pelo governo.

Israel deu início a ataques aéreos contra a Faixa de Gaza na terça-feira da semana passada, afirmando se tratar de uma resposta aos disparos de foguete contra seu território. Pelo menos 175 pessoas morreram desde o início da ofensiva no território costeiro.

Tudo começou com o sequestro e assassinato de três adolescentes israelenses na Cisjordânia no mês passado. Depois de os corpos dos jovens serem encontrados, um adolescente palestino foi capturado e morto, numa aparente vingança.

No final de semana, Hague falou com o presidente palestino Mahmoud Abbas e com o ministro de Relações Exteriores Avigdor Lieberman e pediu um cessar-fogo imediato dos dois lados. Fonte: Associated Press.