Britânicos enfrentam mais um dia de enchentes

A tempestade forçou a saída da população de diversas áreas da costa leste da Inglaterra. Segundo a Agência Ambiental do Reino Unido, a região pode ser atingida pelas marés mais elevadas em 60 anos.

A Barreira do Tâmisa - um sistema de barragens de metal que se estende por todo o rio - deve permanecer fechada pelo segundo dia seguido para impedir que a água chegue a Londres.

A tempestade também atingiu Noruega, Dinamarca e Alemanha. As mortes registradas até o momento ocorreram na Escócia, na Inglaterra e na Dinamarca.

Em Hamburgo, segunda maior metrópole da Alemanha, a água subiu quatro metros além do nível normal, provocando o fechamento do movimento porto da cidade. Fonte: Associated Press.