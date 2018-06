Britânicos negam estar militarizando Malvinas A Grã-Bretanha negou ontem estar militarizando as Malvinas. A Argentina havia apontado "uma novo ato de agressão colonial" nos exercícios militares programados para amanhã na região. O ministério das Relações Exteriores britânico, William Hague, assegurou que o exercício é "rotineiro" e as forças alocadas nas Malvinas foram diminuídas ao mínimo necessário para proteger as ilhas.