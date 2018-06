Britânicos protestam em estação de energia nuclear Manifestantes se reuniram em uma estação britânica de energia nuclear e bloquearam a entrada para marcar o primeiro aniversário da tragédia na usina Fukushima Daiichi, no Japão. O grupo "Stop New Nuclear" informou que centenas de pessoas cercaram ontem a estação fechada de Hinkley Point, em Somerset, enquanto aproximadamente 100 membros passaram a noite no local, em um bloqueio de 24 horas.