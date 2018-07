Bruxo de vila do pai de Obama prevê reeleição O feiticeiro John Dimo (foto), que mora no vilarejo queniano de Kogelo, de onde veio o pai de Barack Obama, deu como certa a reeleição do presidente americano na disputa de hoje nos EUA. Depois de ler o futuro do democrata em cascas e ossos de animais, o bruxo apontou para os objetos e cravou: "Obama está muito na frente e definitivamente vai vencer".