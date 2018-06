B'Tselem denuncia assassinato de jovens palestinos

A filmagem foi obtida a partir de câmeras de segurança do local onde Nadeem Siam Nawara, de 17 anos, e Mohammad Mahmoud Odeh, de 16, foram mortos. Nawara foi baleado no peito; Odeh levou um tiro nas costas. Uma terceira pessoa ficou ferida.

De acordo com a porta-voz do B''Tselem, Sarit Michaeli, o vídeo corrobora relatos de testemunhas e registros médicos colhidos após o ataque. Os soldados que atiraram nos menores estavam a mais de 200 metros do local, prosseguiu Sarit.

O incidente ocorreu na quinta-feira da semana passada. Os dois adolescentes foram assassinados horas depois de palestinos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza terem realizado passeatas para marcar o Naqba, ou Dia da Catástrofe, quando seus ancestrais foram expulsos de seus casas em meio à guerra pela criação de Israel, em 1948. Durante o protesto, manifestantes atiraram pedras na direção dos soldados.

O exército informou que pretende investigar o caso. Fonte: Associated Press.