Bud deve chegar como furacão à costa mexicana O furacão Bud perdeu força e caiu para a categoria 2 em sua trajetória para uma região mexicana de balneários e vilas montanhosas na costa do Pacífico. As autoridades cancelaram as aulas em 11 comunidades que podem ser atingidas por fortes chuvas no Estado de Jalisco, onde abrigos de emergência já estavam em preparação.