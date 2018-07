Bulgária confirma que homem-bomba atacou israelenses

Israel mantém que o ataque foi preparado pelo grupo guerrilheiro libanês Hezbollah, que conta com o apoio do Irã, e ameaçou retaliar. Sete pessoas morreram no atentado ocorrida na quarta-feira: cinco israelenses, o motorista búlgaro e o terrorista.

Nenhuma organização assumiu a responsabilidade pelo ataque. A explosão ocorreu logo após os israelenses terem entrado no ônibus que saia do aeroporto da cidade de Burgas para o hotel em que iriam se hospedar.

Emissoras de TV da Bulgária transmitiram imagens do circuito de segurança do aeroporto que mostram o suspeito andando pelo terminal pouco antes da explosão. Ele carregava uma mochila grande com rodinhas e outra mala menor.

"Todos os sinais apontam para o Irã", disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. "Este é um ataque terrorista iraniano que está espalhando-se pelo mundo. Israel vai reagir com força ao terror do Irã", ameaçou ele. A TV estatal iraniana chamou de as acusações de "ridículas" e "sensacionalistas". O governo israelense culpa os iranianos por uma série de ataques nos últimos meses contra cidadãos israelense em todo o mundo. As informações são da Associated Press.