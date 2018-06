Bulgária culpa Hezbollah por atentado A Bulgária afirmou ontem que o grupo libanês Hezbollah está por trás do atentado que matou cinco turistas israelenses no ano passado no balneário de Burgas. A conclusão da investigação pode levar a União Europeia a qualificar o Hezbollah como uma organização terrorista, como fazem os EUA. "Há dados mostrando a conexão do Hezbollah com os suspeitos", disse o ministro búlgaro do Interior, Tsvetan Tsvetanov.