Bulgária desmente versão sobre identidade de autor do atentado

SÓFIA - O Ministério do Interior da Bulgária desmentiu nesta quinta-feira, 19, a versão publicada por um veículo do país que afirmava que o terrorista do atentado de Burgas seria um sueco de origem argelina. "Afirmamos que tais informações não correspondem à verdade. É incorreto publicar informações que não foram confirmadas pelo Ministério ou outras instituições competentes", declarou o departamento em comunicado.

O atentado de quarta-feira contra um ônibus cheio de turistas israelenses acabou provocando a morte de sete pessoas, entre elas o terrorista suicida. O Ministério afirmou que o órgão continua trabalhando para descobrir a identidade do autor do atentado, que no momento se parecia com outros turistas do local: usava boné e vestia agasalho com estampa de baseball.

Enquanto isso, as medidas extraordinárias de segurança continuam ao redor dos aeroportos, portos e estações de trem. O aeroporto de Burgas foi reaberto nesta quinta-feira e já recebe voos de diferentes países, segundo o canal "bTV".

