Na semana passada, a Comissão Europeia abriu um processo contra a Bulgária e pediu que o país interrompesse a construção do gasoduto, argumentando que havia desrespeitado as regras internas do mercado da União Europeia relacionada aos contratos públicos. Oresharski disse que a ordem para suspensão dos trabalhos é resposta as críticas da União Europeia e dos Estados Unidos.