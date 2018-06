Buraco engole prédio e lojas em cidade na China Uma cratera engoliu ao menos cinco lojas e um prédio na cidade chinesa de Guangzhou, no Cantão. O buraco, com cerca de 10 metros de profundidade, destruiu uma área de quase 300 metros quadrados. As causas do acidente ainda não foram investigadas, mas a destruição começou em uma obra do metrô. Os 300 operários que estavam no local conseguiram escapar.