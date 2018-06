Buraco provoca desabamento de resort perto da Disney

FLÓRIDA - Um buraco provou o desabamento de uma parte de um resort da Flórida perto da Disney World nesta segunda-feira, 12, enquanto a outra parte afundou, disseram autoridades.

Cerca de 30% da estrutura de três andares desabou antes do amanhecer, afirmou o chefe do batalhão do corpo de bombeiros do município Lake, Tony Cuellar. A vila no Summer Bay Resort tinha sido foi esvaziada e não houve registro de feridos. O buraco tinha de 12 a 15 metros de diâmetro, acrescentou Cuellar. A vila tem 24 unidades e cerca de 20 pessoas estavam no local, disse Cuellar.

Na noite de ontem, as autoridades foram chamadas para o local, a cerca de 16 quilômetros a oeste da Disney World, e constataram que o prédio estava fazendo barulhos e as janelas estavam quebrando. O presidente do empreendimento, Paul Caldwell, disse que uma janela estourou em um dos quartos. Uma mulher correu para fora e encontrou um guarda de segurança. Outra janela estourou e foi tomada a decisão de esvaziar imediatamente o edifício, disse ele.

Caldwell afirmou que o resort foi construído há 15 anos e passou por testes geológicos que mostraram que o chão era estável. Uma grande rachadura era visível na base do edifício.

Maggie Ghamry, uma hóspede do resort, disse que quando ouviu pela primeira vez os ruídos, pensou que eram crianças correndo pelo corredor.

A Flórida tem um antigo problema com buracos, que causam milhões de dólares em prejuízo anualmente. Em 1º de março, um buraco debaixo de uma casa engoliu um homem que estava em sua cama. Seu corpo nunca foi recuperado. Mas casos de morte e ferimentos são raros.

O Estado está localizado sob calcário, uma rocha porosa que facilmente se dissolve na água com uma camada de argila em cima. A argila é mais espessa em alguns lugares, tornando-os ainda mais propensos ao surgimento de buracos./ AP