Burocrata do Departamento de Estado entrega documentos sobre impeachment ao Congresso

WASHINGTON - O inspetor-geral do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Steve Linick, deve entregar nesta quarta-feira, 2, para comissões do Congresso documentos sobre casos recentes de possíveis retaliações políticas contra funcionários de carreira envolvendo o caso da Ucrânia, informaram duas fontes familiarizadas com o assunto.

O relato de Linick faz parte do inquérito de impeachment conduzido pelos democratas na Câmara dos Deputados para determinar se o presidente americano, Donald Trump, pediu ajuda de Kiev para investigar seu rival político, o democrata Joe Biden.

Após a divulgação de uma denúncia anônima na semana passada, os democratas analisam uma ligação telefônica em 25 de julho na qual Trump pediu ao presidente ucraniano Volodmir Zelenski para investigar Biden, um dos principais pré-candidatos democratas à Casa Branca.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, que está em uma viagem de três dias à Itália, confirmou nesta quarta que ouviu o telefonema de Trump e Zelenski, e disse que a conversa foi centrada nas prioridades políticas dos EUA.

Linick é um dos poucos funcionários remanescentes do governo de Barack Obama - um fato que provavelmente resultará em acusações de enviesamento político caso ele forneça informações que sejam prejudiciais ao governo. Por lei, porém, os inspetores-gerais devem ser politicamente independentes.

Linick, que é responsável por fiscalizações independentes para combater desperdício, fraudes, abuso e a má administração do Departamento de Estado, deve fornecer as informações em uma reunião a portas fechadas com oito comissões do Congresso.

Um aviso sobre essa iniciativa do inspetor-geral divulgado na noite de terça-feira dizia que Linick entregaria documentos fornecidos pelo consultor jurídico interino do Departamento relacionados com o caso da Ucrânia, disse uma terceira fonte que falou sob condição de anonimato.

Participam do encontro membros das Comissões da Câmara e do Senado sobre inteligência, relações exteriores, supervisão e dotações do governo, disseram os assessores do Congresso. O Departamento de Estado não respondeu aos pedidos de comentário.

Se o inquérito da Câmara resultar em artigos de impeachment ou acusações formais contra Trump, haveria um julgamento no Senado sobre a sua destituição. No entanto, os republicanos controlam o Senado e mostraram pouco interesse em remover Trump. / REUTERS e WASHINGTON POST