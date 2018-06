Busca por avião da Malaysia Airlines é retomada As buscas pela aeronave do voo 370 da Malaysia Airlines, desaparecida desde 8 de março, foram retomadas no início desta segunda-feira (horário local), no Oceano Índico. As buscas estavam suspensas há quatro meses para que equipes pudessem mapear 60.000 km² de solo oceânico na região, cerca de 1.800 quilômetros a oeste da costa da Austrália.