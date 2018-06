Busca por avião da Malaysia Airlines segue para o sul

Dolan anunciou que as buscas começarão na próxima semana, em uma área de 60 mil quilômetros quadrados no fundo do oceano.

No mês passado, um drone submarino completou sem sucesso uma busca no fundo do oceano, percorrendo 850 quilômetros quadrados. Essa região havia sido definida com base em sinais obtidos que se acreditava serem da caixa-preta do voo 370 da Malaysia Airlines, desaparecido desde 8 de março, quando percorria o trajeto de Kuala Lumpur a Pequim com 239 pessoas a bordo.

A nova área de busca será baseada em análises mais refinadas sobre os dados de satélite já existentes, mas Dolan ainda não soube informar quantos quilômetros ao sul a busca seguirá. "Houve uma análise muito complexa e houve diferentes modos de olhar para isso. Especialistas têm usado diferentes metodologias e o que nós estamos finalizando no momento é juntar todo esse trabalho para alcançar uma visão consensual", disse. Fonte: Associated Press.