Busca por avião desaparecido segue para o sul

O comissário-chefe da Agência de Segurança de Transportes da Austrália, Martin Dolan, também reforçou estar confiante de que a aeronave estava operando no piloto automático quando ficou sem combustível.

Essa é a terceira vez que a área de busca sofre alterações. A nova região, mais de 950 quilômetros ao sul de onde embarcações e aviões foram enviados desde o início de abril, é conhecida por fortes ventos e tempestades.

O ministro do Transporte, Warren Truss, afirmou a repórteres em Camberra que a atualização tem como base novas análises dos dados de satélites. O voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu em 8 de março, quando transportava 239 pessoas de Kuala Lumpur a Pequim.

Essa mudança já era esperada. O chefe da agência que coordena as buscas disse na semana passada que as buscas seguiriam ao sul e seriam concentradas em uma área de 850 quilômetros quadrados no solo oceânico, embora ainda não soubesse precisamente qual seria a nova área.

Ao mesmo tempo, o setor privado prepara para se unir às buscas, que devem marcar a maior busca submarina na história. As autoridades estão oferecendo até 60 milhões de dólares australianos (US$ 56 milhões) para a empresa ou organização que participar de uma determinada porção da busca. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.