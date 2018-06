Busca por paz na Síria depende de acordo sobre armas As perspectivas sobre o reinício das negociações de paz para pôr fim a dois anos e meio de guerra civil na Síria dependem de o governo do país entregar suas armas químicas, afirmaram nesta sexta-feira o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, no segundo dia de diálogo entre as potências na busca por uma solução para o caso.