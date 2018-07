Busca por sobreviventes de naufrágio deve ser suspensa

A embarcação, um barco pesqueiro indonésio, transportava cerca de 200 pessoas que pediriam asilo na Austrália.

Os trabalhos continuariam até o fim do dia, segundo o porta-voz da Autoridade de Segurança Marítima, Mal Larson. Devido à diferença de fuso horário, já é noite na região.

"(Os trabalhos) provavelmente serão suspensos, mas ainda não foi tomada uma decisão", disse o porta-voz.

Nenhum sobrevivente foi encontrado desde o dia da tragédia, quando 108 homens e um garoto de 13 anos foram resgatados do mar. Apenas cinco corpos foram recuperados. As informações são da Associated Press.