Buscas aéreas por avião sumido são suspensas nesta 3ª

Os navios de busca continuarão as operações. O submarino não tripulado responsável por vasculhar o leito do Oceano Índico também permanece na nona missão de 16 horas, informou a Agência e Centro de Coordenação Conjunta.

O voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu quando percorria o trecho de Kuala Lumpur a Pequim em 8 de março, com 239 pessoas a bordo.

Até o momento, a operação de resgate obteve numerosas pistas, mas todas se mostraram falsas. O acontecimento mais promissor foi a captação de quatro sinais no mar no início de abril. Os sons são consistentes com o barulho emitido por caixas-pretas. Fonte: Associated Press.