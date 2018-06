Buscas por helicóptero dos EUA desaparecido após terremoto no Nepal continuam

CHARIKOT, NEPAL - Centenas de soldados nepaleses participam nesta quarta-feira, 13, das buscas por um helicóptero desaparecido da Marinha dos Estados Unidos, com oito pessoas a bordo, um dia depois de os nepaleses terem sido atingidos pelo segundo terremoto em menos de três semanas.

O helicóptero americano entregava ajuda em Dolakha, um dos distritos mais atingidos pelo terremoto do dia 25 de abril, quando desapareceu com seis oficias da Marinha e dois soldados nepaleses a bordo.

O site de notícias Pahilo Post afirma que o helicóptero foi localizado e as pessoas que estavam a bordo passam bem, mas a informação não foi confirmada por autoridades nepalesas ou americanas

Helicópteros militares e de resgate se revezaram para encontrar a aeronave UH1Y "Huey", que perdeu o contato por rádio após a tripulação alertar sobre problemas com combustível. Uma autoridade militar nepalesa disse que aparentemente o helicóptero poderia ter caído em um dos rios que passam por vales no distrito de Dolakha, a leste da capital, Katmandu.

A nação do Himalaia ainda se recupera do terremoto devastador do mês passado, de magnitude 7,8 graus, que matou mais de 8 mil pessoas e deixou quase 20 mil feridos. /REUTERS