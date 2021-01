Bush define invasão do Congresso como típica de 'república das bananas'

WASHINGTON - O ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush definiu as imagens da invasão do Congresso por parte de apoiadores do atual mandatário, Donald Trump, como "nojentas" e típicas de "uma república das bananas".

Sem citá-lo diretamente, Bush também acusou Trump, que assim como ele é membro do Partido Republicano, de "inflamar" seus simpatizantes com "falsidades e falsas esperanças".

Último republicano a ocupar a Casa Branca antes da chegada de Donald Trump ao poder, em 2017, Bush disse em comunicado que viu com "incredulidade e consternação" as "cenas de caos" causadas pelo ataque ao Congresso.

"É assim que os resultados eleitorais são contestados em uma república das bananas, não em nossa república democrática", declarou.

"Estou chocado com o comportamento imprudente de alguns líderes políticos desde a eleição e com o desrespeito mostrado hoje a nossas instituições, tradições e autoridades policiais. O violento ataque ao Capitólio e a interrupção das sessões constitucionais do Congresso foram realizados por pessoas cujas paixões foram inflamadas por falsidades e falsas esperanças", acrescentou.

Antes da invasão do Capitólio, Trump havia se dirigido a seus apoiadores em Washington por ocasião da certificação da vitória do candidato democrata Joe Biden no pleito presidencial de novembro, e os incitou com acusações de que foi vítima de fraude eleitoral.

Bush terminou a mensagem falando diretamente aos apoiadores de Trump, ressaltando que o país "é mais importante do que a política do momento" e pedindo que "os funcionários eleitos pelo povo possam fazer seu trabalho e representar nossas vozes em paz e segurança".

Milhares de apoiadores de Trump que estavam hoje em Washington para um comício cercaram o Capitólio, onde o Senado e a Câmara dos Representantes estavam reunidos para oficializar a vitória eleitoral de Biden. Os manifestantes entraram em confronto com a polícia, invadiram o edifício e quebraram janelas e portas.

Pelo menos uma manifestante, que estava desarmada, morreu ao ser baleada, segundo as autoridades.

Embora a prefeitura de Washington tenha ordenado um toque de recolher na cidade, alguns manifestantes ainda permanecem em torno do Capitólio, que está sendo custodiado pela polícia e forças de segurança federais./EFE