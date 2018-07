Bush 'pai' é internado com bronquite

A assessora de Bush Jean Becker disse que o ex-presidente de 88 anos de idade e pai do também ex-presidente George W. Bush está sendo tratado por causa de uma bronquite no Hospital Metodista da cidade. Ela afirmou ainda que ele deu entrada na instituição na última sexta-feira e deve receber alta no fim de semana.

Becker disse ao jornal Houston Chronicle nesta quinta-feira que a doença não ameaça a vida do ex-presidente, mas houve preocupações de que ele pudesse desenvolver pneumonia. As informações são da Associated Press.