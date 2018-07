Bush silencia sobre acusação de negligência

O ex-presidente George W. Bush evitou comentar o artigo publicado na edição de ontem do New York Times (íntegra acima), no qual o jornalista Kurt Eichenwald, editor da revista Vanity Fair, o acusa de negligência por ter ignorado alertas de que a Al-Qaeda estava prestes a atacar nos EUA.

Desde que deixou o poder, Bush tem evitado entrar em polêmicas e deu sua versão sobre o caso em seu livro Decision Points.

De acordo com analistas, há provas de que o governo Bush contava com dados sobre planos da Al-Qaeda para lançar um atentado nos EUA. O governo Bush preferiu, segundo Enchenwald, levar mais a sério as análises de algumas figuras neoconservadoras da Casa Branca que viam um perigo maior em Saddam Hussein.

Campanha. Bin Laden não é acusado formalmente pelo FBI (a polícia federal dos EUA) por envolvimento no 11 de Setembro. O terrorista saudita é considerado o responsável por atentados a embaixadas na África, nos anos 90. Outro integrante da rede, Khalid Sheikh Mohamed, preso em Guantánamo, é visto pelos EUA como o mentor dos ataques.

Atos relacionados aos 11 anos dos atentados afastaram os candidatos à presidência americana da propaganda política ontem. O presidente Barack Obama foi ao Pentágono para a cerimônia anual na qual o nome de cada morto no ataque é lido em voz alta, com interrupções para um minuto de silêncio no momento em que cada avião se chocou contra as torres, o prédio do Pentágono, além do quarto, que caiu na Pensilvânia.

"Esses atentados serão lembrados independentemente de quantos anos passarem", afirmou o presidente. Seu adversário nas eleições de novembro, Mitt Romney, do Partido Republicano, visitou bombeiros que participaram das operações de resgate.