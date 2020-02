BUTTIGIEG: Como se pronuncia o nome do pré-candidato democrata à presidência dos EUA?

SÃO PAULO - Além de marcar o início da corrida do Partido Democrata na busca por definir seu candidato à presidência dos Estados Unidos, o caucus de Iowa de 2020 ficará marcado igualmente por dois acontecimentos: o caos no processo de apuração dos votos e a entrada de Pete Buttigieg no páreo pela vaga democrata.

Bem menos badalado que seus concorrentes na disputa - o vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, e os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren - Buttigieg surpreendeu a todos na primeira rodada da disputa eleitoral. Ao fim da primeira contagem de votos, o ex-prefeito de South Bend, Indiana, conquistou um empate técnico com Sanders, levando uma brevíssima vantagem, de 0,1%, o que fez com que a cúpula do partido pedisse uma recontagem de votos.

Com o aumento do interesse sobre o pré-candidato mais jovem do partido na disputa pela vaga democrata, uma curiosidade cresceu na mesma medida: como se pronuncia Buttigieg? A dificuldade não é apenas para quem tem o inglês como um segundo idioma: até mesmo o atual presidente dos EUA, Donald Trump, já classificou o sobrenome como ‘impronunciável’ (veja abaixo).

“As pessoas chamam ele de ‘Prefeito Pete’ porque ninguém é capaz de pronunciar seu sobrenome”, disse Trump.

O tema também já foi assunto no programa Jimmy Kimmel Live, da emissora americana ABC, quando o apresentador desafiou pedestres a tentarem pronunciar o sobrenome (assista aqui):

Para acabar com a dúvida, a equipe do ex-prefeito criou uma forma de ensinar os eleitores em definitivo: criando adesivos e outros materiais de campanha com o sobrenome escrito por extenso e com base na ‘pronúncia’. O slogan ‘BOOT-EDGE-EDGE’ fez tanto sucesso que virou até produto oficial.

Ficou na dúvida? não tem problema. Pelos prognósticos pós-Iowa, o sobrenome do ‘Ex-Prefeito-Pete’ ainda vai ser pronunciado muitas vezes até o fim da campanha. Mas se você por um acaso precisa aprender ainda hoje, o canal do YouTube ‘Rachel’s English’ fez um vídeo bastante instrutivo, detalhando cada minúcia da pronúncia: