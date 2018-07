Cabul falha ao tentar negociar com Taleban O governo do Afeganistão não conseguiu estabelecer diálogo direto com o Taleban e nenhum progresso significativo é esperado para antes de 2014, quando está prevista a retirada das tropas da Otan do país, disse ontem uma autoridade afegã envolvida com os esforços de negociação. "Nenhum avanço é esperado para antes da eleição de 2014", declarou a fonte, sob a condição de anonimato.