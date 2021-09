Cabul recebe primeiro voo comercial internacional desde o retorno do Taleban ao poder

Um avião da companhia paquistanesa PIA pousou nesta segunda-feira, 13, no aeroporto de Cabul. Esse foi o primeiro voo comercial internacional a entrar no país desde que o Taleban tomou o poder no Afeganistão em 15 de agosto.

O aeroporto estava praticamente inoperante desde que as tropas dos Estados Unidos concluíram sua caótica saída em 30 de agosto, após uma frenética operação de retirada que permitiu a fuga de mais de 120.000 pessoas do país.

Leia Também Afegãs universitárias deverão usar véu e não estudarão com homens, ordena Taleban

As novas autoridades afegãs tentavam desde então retornar as operações no aeroporto, com a ajuda técnica do Catar e de outros países.

"Quase não havia ninguém no avião, umas 10 pessoas (...) talvez mais membros da tripulação que passageiros", afirmou um jornalista da AFP que estava a bordo do voo procedente de Islamabad, que pousou em Cabul às 10H30 locais (3H00 de Brasília).

A retomada dos voos comerciais é o primeiro sinal de normalização econômica do país e um teste para o Taleban que, em várias ocasiões, prometeu que permitiria a saída livre dos afegãos com a documentação em ordem.

Vários países membros da Otan admitiram que não tiveram tempo de retirar milhares de afegãos antes do prazo de 31 de agosto estabelecido por Washington para deixar o país.

Os últimos dias da presença americana foram marcados pelo atentado de 26 de agosto do braço local do grupo extremista Estado Islâmico (EI), que matou mais de 100 pessoas no aeroporto, incluindo 13 soldados americanos.

"Bem-vindos ao Afeganistão"

Na semana passada, dois voos charter da Qatar Airways decolaram para transportar cidadãos estrangeiros e afegãos que não conseguiram deixar o país no mês passado.

Além disso, uma companhia aérea afegã retomou os voos domésticos em 3 de setembro.

No fim de semana, a companhia paquistanesa PIA anunciou que pretendia retomar os voos comerciais, mas informou que era muito cedo para informar a frequência das conexões entre as duas capitais.

"É um momento importante. Estamos muito emocionados", declarou à AFP um funcionário do aeroporto de Cabul vestido com uma longa túnica azul tradicional.

"É um dia de esperança. Outras companhias aéreas podem ver isto e decidir voltar", completou.

Na pista do aeroporto estava um ônibus, com a frase "Bem-vindos ao Afeganistão", que deveria transportar os passageiros até o terminal. Mas todos decidiram percorrer a distância a pé.

Mais de 100 passageiros aguardavam no terminal para embarcar em um voo de retorno a Islamabad, em sua maioria parentes de funcionários de organizações internacionais como o Banco Mundial, informaram funcionários do aeroporto.

As salas de espera, as passarelas de embarque e outras infraestruturas técnicas ficaram gravemente danificadas nos dias posteriores ao retorno do Taleban, quando milhares de pessoas seguiram aterrorizadas para o aeroporto.

Muitos afegãos temem represálias por ajudar as potências estrangeiras durante os 20 anos de ocupação dos Estados Unidos e seus aliados, mas o Taleban prometeu uma anistia geral, incluindo para as forças de segurança contra as quais lutaram nas últimas décadas.

O Taleban prometeu um regime mais tolerante que o imposto entre 1996 e 2001, mas anunciou sinais contrários como a proibição de manifestações não autorizadas ou tiros para o alto para dispersar protestos.