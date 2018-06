Cabul rejeita tropas dos EUA no país até 2024 O Afeganistão rejeitou ontem um acordo para permitir a presença de tropas dos EUA no país até 2024. Segundo o secretário de Defesa americano, Chuck Hagel, a permanência das forças de Washington em território afegão após 2014 estará comprometida caso o governo do presidente Hamid Karzai não mude de ideia até o fim do ano.