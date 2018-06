MADRI - Um caça F-16 grego caiu sobre outros aviões na base aérea de Los Llanos, em um acidente que matou ao menos dez pessoas, afirmou nesta segunda-feira, 26, o Ministério da Defesa espanhol.

O acidente fez surgir um grande foco de fumaça preta na pista de pouso e aterrissagem e feriou outras 13 pessoas, afirmaram autoridades espanholas. Equipes de emergência tentavam apagar o incêndio causado pela queda e diminuir assim o dano causado a outras aeronaves atingidas. O exercício militar era conduzido entre forças que integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). / ASSOCIATED PRESS