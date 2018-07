Caça tenta abater drone americano sobre Golfo Um avião de caça do Irã tentou abater esta semana um drone dos EUA que voava sobre o Golfo Pérsico, segundo disseram à rede de TV CNN, em condição de anonimato, três fontes americanas. Ainda de acordo com a emissora, o avião não tripulado deslocava-se em espaço aéreo internacional, perto de Omã, quando o caça iraniano se aproximou. O drone dos EUA deixou a região e não houve nenhum disparo. No ano passado, o Irã apresentou ao mundo um avião-robô americano que teria sido abatido em seu território.