Caçador causou incêndio próximo a Yosemite nos EUA

A agência disse que não existe indicações de que o caçador esteja envolvido no cultivo ilegal de maconha, como o chefe dos bombeiros locais havia especulado anteriormente.

Nenhuma prisão foi feita e o nome do caçador não foi divulgado devido ao andamento das investigações, segundo informou o Serviço de Florestas. Também não foram fornecidos detalhes de sobre como o fogo escapou do controle do caçador.

Autoridades disseram que 111 estruturas, incluindo 11 residências, foram destruídas. Milhares de bombeiros foram chamados para combater o fogo que, em determinado momento, chegou a ameaçar mais de 4 mil estruturas.

Os bombeiros já conseguiram conter 80% do incêndio.