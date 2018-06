Caças britânicos atacam campo de petróleo do EI na Síria

LONDRES - Quatro aviões do Real Força Aérea britânica (RAF, na sigla em inglês) bombardearam um campo de petróleo controlado pelo Estado Islâmico (EI) na Síria depois que o Parlamento da Grã-Bretanha aprovou os ataques, confirmou nesta quinta-feira, 3, o ministro da Defesa, Michael Fallon.

Em entrevista à "BBC", Fallon disse que os caças-bombardeiros Tornado da RAF atacaram seis alvos no centro petrolífero Omar, no leste da Síria, na fronteira com o Iraque, que é utilizado pelo EI como fonte de receita.

O ministro disse que ele mesmo deu a ordem de atacar pouco depois do voto na Câmara dos Comuns. "O campo petrolífero é uma grande parte da receita que o EI utiliza para financiar suas atividades", explicou o ministro, que confirmou que os aviões voltaram a sua base de Akrotiri, no Chipre.

Fallon acrescentou que as autoridades ainda têm que avaliar o sucesso da missão realizada pelos caças, mas destacou que a ação "representa um golpe" para a organização terrorista, responsável pelos atentados de Paris do dia 13 de novembro e do assassinato de mais de 20 turistas britânicos em junho em uma praia da Tunísia.

Após um debate de mais de dez horas no Parlamento, os deputados aprovaram por 397 votos a favor e 223 contra a intervenção militar pedida pelo primeiro-ministro, David Cameron, que contou com o apoio de cerca de 70 deputados trabalhistas.

Antes da votação na noite de quarta-feira, a Grã-Bretanha só tinha autorização do Parlamento para atacar o EI no Iraque. / EFE, REUTERS e AFP