Caças sírios bombardeiam bairro em Alepo, diz oposição A Força Aérea da Síria bombardeou delegacias de polícia controladas pelos insurgentes na cidade de Alepo nesta sexta-feira, pouco antes do começo das negociações de paz que o enviado internacional para a Síria, Lakhdar Brahimi, deverá ter com grupos oposicionistas sírios em Damasco. Brahimi deverá se reunir nas próximas horas com o Comitê de Coordenação Nacional para uma Mudança Democrática, um grupo opositor que reúne nacionalistas árabes, socialistas e curdos, e escutar sugestões do grupo para possíveis soluções políticas para a guerra civil na Síria.