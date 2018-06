Cachorros se enfeitam para festa da primavera em cidade do Texas

Cães de San Antonio, no Texas, tiveram um momento 'festa à fantasia' neste sábado, 26. Como parte da 'Fiesta San Antonio', festival anual de primavera da cidade, os cachorros foram convidados a se enfeitarem para um desfile.

Pelas ruas de San Antonio, os visitantes puderam encontrar animais vestidos com roupas coloridas, com chapéus e até transfigurados de avião do exército americano.

A Fiesta San Antonio foi criada em 1891 em homenagem a homens que participaram de batalhas importantes na história do Texas. O evento movimenta quase 300 mil dólares para a economia local, de acordo com dados disponibilizados pela página oficial do evento na web.