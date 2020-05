Cai número de novas infecções de covid-19 na China após volta de surto

PEQUIM - As autoridades da China relataram nesta terça-feira, 12, (noite de segunda no Brasil) um único novo caso de contágio da covid-19 - de origem importada -, o que representa uma queda após o registro de cerca de 30 casos em dois dias.

Uma pessoa infectada como o novo coronavírus na Mongólia foi confirmada na segunda-feira, 11, anunciou o Ministério da Saúde. Não foram relatados casos de contágio interno nem de mortes no país.

Nos dois dias anteriores, houve um aumento inesperado de infecções, principalmente em Wuhan, foco da epidemia. Lá, foram registrados seis novos casos, algo que não ocorria desde meados de abril. Os doentes são idosos que vivem na mesma residência na cidade de 11 milhões de habitantes.

Outros dezesseis casos foram registrados domingo e segunda-feira no nordeste do país, especialmente em Shulan, uma cidade com quase 700 mil pessoas em quarentena.

Na China, onde a doença apareceu no final de 2019, o total de casos confirmados chega a 82.919 e as mortes totalizam 4.633. / AFP