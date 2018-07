Cai veto à candidatura de premiê de Mubarak A Justiça do Egito reverteu ontem o veto à candidatura de Ahmed Shafiq - o último primeiro-ministro da ditadura de Hosni Mubarak - às eleições presidenciais do mês que vem. A comissão eleitoral do Cairo havia enquadrado Shafiq na nova lei que proíbe ex-funcionários do primeiro escalão da era Mubarak de ocupar cargos públicos. O ex-premiê apelou da decisão e, ontem, a comissão mudou sua posição.