Cain cita 'Pokemon' em discurso O ex-pré-candidato republicano à presidência dos EUA Herman Cain não admitiu nenhuma das acusações de abuso sexual que o fizeram desistir, no sábado, de concorrer à Casa Branca, mas fez uma confissão inusitada no anúncio de suspensão da chapa. Ele reconheceu ter citado uma música do filme Pokemon 2000 ao menos quatro vezes durante a campanha, dizendo que se tratava de um "poema". E as usou novamente para encerrar o discurso de renúncia.