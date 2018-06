Cairo envia tropas e blindados para a Península do Sinai

Segundo fontes ligadas às Forças Armadas do Egito, centenas de soldados e dezenas de veículos militares chegaram a Al-Arish, o principal centro administrativo do norte do Sinai. Blindados, alguns deles equipados com metralhadoras, foram vistos a caminho de Sheikh Zuwaid, região que foi alvo de um ataque aéreo na quarta-feira. De acordo com comandantes do Exército egípcio, na ofensiva no Sinai - considerada crucial para que as boas relações com Israel sejam mantidas - cerca de 20 "terroristas" foram mortos.

A presença militar do Egito na Península do Sinai é limitada pelo acordo de paz entre os governos egípcio e israelense, de 1979, e depende do consentimento de Israel - cujo governo aprovou ontem um pedido do Cairo para realizar ataques com helicópteros na região, medida inédita desde a desmilitarização determinada pelo pacto entre os dois países.

Homens armados atacaram um posto policial de Al-Arish ontem, trocando tiros com autoridades egípcias antes de fugir no veículo usado na ação que, segundo o Cairo, não deixou feridos. Testemunhas, porém, disseram que os milicianos apenas dispararam para o alto. / REUTERS