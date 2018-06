Caixa-preta de avião da Air Algerie chega à França

A porta-voz da agência francesa de investigação de desastres aéreos, Martine Del Bono, disse que os dados e o áudio já estavam com os especialistas que farão a análise do material. Ela não soube informar as condições das caixas-pretas.

O avião MD-83 caiu na manhã da quinta-feira após decolar de Ougadougou, em Burkina Faso, em direção a Argel, na Argélia. As bandeiras da França foram postas a meio mastro nesta segunda-feira em memória os mortos, dos quais 54 eram franceses.

A França tem liderado as investigações, que até agora apontam como causa do desastre as péssimas condições do tempo durante o voo, segundo as autoridades do país. Fonte: Associated Press.