Caixa-preta de avião que caiu na Rússia é localizada

As autoridades russas já localizaram uma das duas caixas-pretas do avião da companhia aérea FlyDubai que caiu na madrugada deste sábado no aeroporto de Rostov-on-Don, no sul da Rússia, e causou a morte de 62 pessoas.

"Uma das caixas-pretas já foi encontrada. Continuam as buscas pela segunda", informou aos veículos de imprensa russos o porta-voz do Comitê de Instrução (CI) da Rússia. Os serviços de resgate trabalham na coleta dos restos mortais dos 55 passageiros e dos sete tripulantes que morreram na tragédia.

"O avião ficou em pedaços. Neste momento, os especialistas estão trabalhando na localização dos destroços do Boeing e dos fragmentos e corpos humanos", revelou à agência russa Interfax uma fonte nos serviços de emergência. A maior parte dos restos mortais, acrescentou essa fonte, "estão espalhados em um raio de 200 metros em torno do local do acidente".

Apesar de as primeiras informações indicarem o mau tempo como a causa mais provável do acidente, os investigadores do CI trabalham com todas as versões possíveis, "entre elas um erro da tripulação do avião, uma falha da aeronave e as condições meteorológicas ruins", afirmou Markin.

Além disso, o serviço internacional "Flightradar24", que se dedica ao acompanhamento de voos no mundo todo, informou que o Boeing 737-800 da FlyDubai "ganhou altitude após se posicionar para sua segunda aterrissagem e, em seguida, começou a cair bruscamente a uma velocidade de 21 mil pés por minuto (106 metros por segundo)".

Por enquanto, se confirmou que o voo FZ 981 sofreu o acidente durante sua segunda tentativa de aterrissagem e em condições de muito pouca visibilidade devido a um denso nevoeiro, à chuva incessante e a um forte vento lateral, com rajadas de até 70 km/h.

Alguns especialistas russos já apontaram o piloto como suposto responsável pela tragédia por proceder com a aterrissagem em condições meteorológicas que aconselhavam desviar o avião para outro aeroporto.

De fato, um voo da companhia russa Aeroflot desistiu de aterrissar em Rostov-on-Don, pouco antes do acidente, após três tentativas fracassadas.

Entre os 62 passageiros mortos havia 53 cidadãos russos, oito ucranianos, dois indianos e um uzbeque, segundo dados de FlyDubai. Quase todos os passageiros do voo FZ 981 eram turistas que tinham passado férias em Dubai./ EFE