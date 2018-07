Calderón declara 'nova fase' de relações com Cuba

"Cuba e México estão numa nova fase de suas relações bilaterais e isso se deve à boa vontade de seus governos", disse Calderón, na primeira viagem de um presidente mexicano a Cuba desde a visita de seu antecessor, em 2002.

O conservador Calderón disse ter tido um diálogo "aberto e franco" com seu colega cubano. "Eu reiterei ao presidente Raúl Castro que o México condena e continuará condenando o injustificado bloqueio que a ilha sofre há meio século", disse Calderón, referindo-se ao embargo que os americanos impõem a Cuba desde 1962.

"Ambos concordamos em ampliar o comércio e os investimentos recíprocos e assinamos instrumentos para reforçar nosso acordo de cooperação econômica", disse o mexicano.

Segundo Calderón, as petrolíferas do México e Cuba, Pemex e Cupet, respectivamente, assinaram também uma carta de intenção pela qual a empresa mexicana vai estudar a possível exploração de petróleo em águas cubanas.

Ao contrário do que se esperava, Calderón não chegou a mencionar a dívida de mais de US$ 400 milhões que Cuba tem com o México. Após se reunir com o cardeal Jaime Ortega, chefe da igreja católica cubana, Calderón partiu para o Haiti. De lá, seguirá para a Colômbia, onde participará da Cúpula das Américas no fim de semana. Cuba não foi convidada para o encontro.

As relações entre Cuba e México estavam estremecidas desde 2002 por causa de um incidente diplomático com o ex-líder cubano Fidel Castro. As informações são da Dow Jones.