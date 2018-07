Calderón espera que G-20 ofereça mais de US$ 430 bi O presidente do México, Felipe Calderón, que vai presidir a cúpula do G-20, em Los Cabos, na próxima semana, disse que espera que as maiores economias do mundo forneçam mais de US$ 430 bilhões que foram prometidos para conter a propagação da crise financeira europeia. Segundo Calderón, "haverá capitalização maior" que o valor prometido pelos membros em abril.