Califórnia chega a acordo sobre envio de tropas para fronteira com México

SACRAMENTO, EUA – O governador da Califórnia, o democrata Jerry Brown, chegou a um acordo com a Casa Branca nessa quarta-feira, 18, sobre o número de soldados da Guarda Nacional que enviará para a fronteira do Estado com o México.

A decisão de Brown vem após uma série de críticas do presidente Donald Trump sobre sua insistência em evitar o controle migratório na região. Nas últimas semanas, governadores republicanos dos Estados de Novo México, Texas e Arizona enviaram 1600 soldados da Guarda Nacional para patrulhar a fronteira americana.

A Califórnia foi o único Estado que não havia se posicionado, pois se dizia contrária à maioria das medida migratórias impostas pela Casa Branca.

Segundo a Secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsel, os detalhes finais do acordo feito com o governador da Califórnia ainda estão sendo finalizados. Inicialmente, os guardas enviados pelo Estado irão atuar no combate a gangues transnacionais e traficantes de drogas que agem na fronteira. //ASSOCIATED PRESS